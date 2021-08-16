TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 194 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 50,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 21 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 143 bin kişi, inşaat sektöründe 99 bin kişi, hizmet sektöründe 160 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak yüzde 25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azalarak yüzde 11,8'e geriledi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 3,3 puan artarak yüzde 44,7'ye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,2 puan artarak yüzde 50,7 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 584 bin kişi artarak 32 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak yüzde 16,5'e geriledi.

Türkiye genelinde nisan-haziran dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 63.580 31.476 32.104 İş gücü (bin kişi) 32.222 22.012 10.210 İstihdam (bin kişi) 28.234 19.554 8.680 Tarım (bin kişi) 4.870 2.904 1.966 Sanayi (bin kişi) 6.073 4.600 1.473 İnşaat (bin kişi) 1.832 1.749 83 Hizmet (bin kişi) 15.461 10.302 5.159 İşsiz (bin kişi) 3.989 2.458 1.530 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.357 9.464 21.894 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 50,7 69,9 31,8 İstihdam oranı (yüzde) 44,4 62,1 27 İşsizlik oranı (yüzde) 12,4 11,2 15 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14,3 12,6 18,3 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 23,2 20,9 27,8 (Bitti) (Bitti)

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