TÜİK-Ocak-Şubat'ta kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30.8 arttı - Son Dakika

TÜİK-Ocak-Şubat'ta kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30.8 arttı

23.03.2021 10:39
TÜİK-Ocak-Şubat'ta kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30.8 arttı, System.String[]

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 30.8 artarak 193 bin 215 adete çıkarken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 25.2 azalarak 7 bin 391 adete geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 30.8 artarak 193 bin 215 adete çıkarken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 25.2 azalarak 7 bin 391 adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 185 bin 824 adet artışla 24 milyon 328 bin 780 adete yükseldi.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 53.9'u benzin, yüzde 33.9'u dizel, yüzde 6.8'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,4'ü LPG yakıtlıydı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 214 bin 599 adet otomobilin ise yüzde 38.2'si dizel, yüzde 36.5'i LPG, yüzde 24.6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0.3'ü elektrikli veya hibritti.Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 29.5'i 1401-1500, yüzde 27.1'i 1300 ve altı,  yüzde 20.3'ü 1501-1600, yüzde 15.6'sı 1301-1400, yüzde 6.3'ü 1601-2000, yüzde 0.7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 40.7'si beyaz, yüzde 28.9'u gri, yüzde 9.5'i mavi, yüzde 7.6'sı kırmızı, yüzde 6.6'sı siyah, yüzde 2.0'si turuncu, yüzde 1.5'i kahverengi, yüzde 0.6'sı sarı, yüzde 0.4'ü yeşil renkli iken yüzde 2.2'si diğer renklerdeydi.TÜİK verilerine göre, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 89.1, traktörde yüzde 80.6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61.7, kamyonette yüzde 60.1, motosiklette yüzde 54.8, otomobilde yüzde 33.3 artarken, minibüste yüzde 48.0 ve otobüste yüzde 37.4 azaldı.Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.0'sini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14.2'si Fiat, yüzde 10.4'ü Volkswagen, yüzde 9.7'si Toyota, yüzde 9.6'sı Renault, yüzde 6.9'u Peugeot, yüzde 5.6'sı Opel, yüzde 5.1'i Skoda, yüzde 4.0'ü Honda, yüzde 3.8'i Nissan, yüzde 3.7'si Ford, yüzde 3.7'si Dacia, yüzde 3.3'ü Citroen, yüzde 3.2'si Kia, yüzde 3.1'i Hyundai, yüzde 2.8'i Mercedes-Benz, yüzde 2.6'sı Seat, yüzde 2.1'i Audi, yüzde 2.1'i BMW, yüzde 1.1'i Volvo, yüzde 0.4'ü Jeep ve yüzde 2.7'si diğer markalardan oluştu. (Grafik - Tablo)


TÜİK-Ocak-Şubat'ta kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30.8 arttı
TÜİK-Ocak-Şubat'ta kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30.8 arttı
TÜİK-Ocak-Şubat'ta kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Benzin, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Ocak-Şubat'ta kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30.8 arttı - Son Dakika Ekonomi


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