TÜİK-Özel ticaret sistemine göre dış açık yüzde 77.3 arttı - Son Dakika

TÜİK-Özel ticaret sistemine göre dış açık yüzde 77.3 arttı

Özel ticaret sistemine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 77.3 artarak 1 milyar 881 milyon dolardan, 3 milyar 334 milyon dolara yükseldi.

Özel ticaret sistemine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 77.3 artarak 1 milyar 881 milyon dolardan, 3 milyar 334 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 89.4'ten yüzde 73.9'a geriledi.

Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanırken, özel ticaret sisteminde, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almıyr, yalnızca ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor.

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Özel ticaret sistemine göre ihracat, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 40.8 azalarak 9 milyar 436 milyon dolara, ithalat yüzde 28.3 azalarak 12 milyar 770 milyon dolara geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, Ocak-Mayıs döneminde, yıllık bazda yüzde 19.9 azalarak 58 milyar 176 milyon dolara, ithalat yüzde 6.7 azalarak 78 milyar 693 milyon dolara geriledi.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 75.4 artarak 11 milyar 695 milyon dolardan, 20 milyar 516 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86.1'den yüzde 73.9'a geriledi. (Tablo)


İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Özel ticaret sistemine göre dış açık yüzde 77.3 arttı - Son Dakika Ekonomi

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