TÜİK-Perakende satış hacmi aylık yüzde 3.4, yıllık yüzde 4.6 arttı

Sabit fiyatlarla Şubat'ta perakende satış hacmi aylık bazda yüzde 3.4 ve yıllık bazda yüzde 4.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5.4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı düzeyde kaldı. Yıllık bazda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.8 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 22.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.9 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5.9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.3 arttı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)