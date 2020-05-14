TÜİK-Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 8.1 düştü

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 8.1 düşerken, yıllık bazda da yüzde 0.2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart'ta aylık bazda otomotiv yakıtı hariç, gıda dışı satışlar yüzde 17.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8.9 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart'ta yıllık bazda ise, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 8.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.2 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.0 arttı.

TÜİK verilerine göre, Mart ayında otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 16.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 15.5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10.7 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro Mart ayında yıllık bazda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 32.2, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarda yüzde 0.4 artarken, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 9.4 azaldı.

Perakende Satış Endekslerinin hesaplanmasında veri kaynağı olarak Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannameleri kullanılıyor. Endekste yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)