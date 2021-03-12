TÜİK-Perakende satış hacmi Ocak'ta yıllık yüzde 2.0 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ocak'ta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 2.0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ocak'ta aylık bazda, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 2.3, gıda dışı satışlarda yüzde 0.3 artarken, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2.7 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ocak'ta yıllık bazda, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 12.3 artarken, gıda dışı satışlarda yüzde 0.6 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 5.8 azaldı.Cari fiyatlarla perakende ciro aylık Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.7 arttı. Aynı dönemde perakende satış hacmi gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 2.5, gıda dışı satışlarda yüzde 3.0 artarken, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 3.8 azaldı.Cari fiyatlarla toplam perakende ciro Ocak'ta yıllık bazda yüzde 16.7 arttı. Aynı dönemde perakende satış hacmi gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 29.5, gıda dışı satışlarda yüzde 16.8 artarken, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 4.3 azaldı. (Grafik)