TÜİK-Perakende satış hacmi Şubat'ta yıllık yüzde 10.6 arttı

Türkiye genelinde perakende satış hacmi Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.4 ve yıllık bazda da yüzde 10.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Şubat'ta aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.9 azaldı.

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla perakende ciro Şubat ayında yıllık bazda yüzde 21.8 arttı. Aynı dönemde, içecek ve tütün satışları yüzde 24.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8.3 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro Şubat'ta aylık bazda yüzde 2.2 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.3 azaldı.

Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)