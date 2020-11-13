TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 7.8, ciro yüzde 20.7 arttı

Türkiye genelinde, Eylül ayında yıllık bazda perakende satışlarda toplam hacim yüzde 7.8, aynı dönemde toplam ciro da yüzde 20.7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül'de yıllık bazda;

gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 9.2, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.0, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 3.2 arttı.gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 3.5, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.9, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 1.6 arttı.gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 22.1, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25.8, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 5.2 arttı.gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 3.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.8 artarken, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0.4 azaldı. (Grafik)