TÜİK-Saatlik işgücü maliyeti 3. çeyrekte yıllık yüzde 9.0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9.0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre saatlik işgücü maliyeti, sanayi sektöründe yüzde 8.5, inşaat sektöründe yüzde 5.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9.8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç da aynı dönemde yüzde 10.4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 10.4, inşaat sektöründe yüzde 7.0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10.9 arttı.Bu dönemde, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti de yüzde 1.5 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1.5 ve inşaat sektöründe yüzde 1.5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4.0 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 11.9 azalırken, sanayi sektöründe yüzde 13.9, inşaat sektöründe yüzde 8.2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11.5 azaldı.Bu dönemde, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç yüzde 11.6 azalırken, sanayi sektöründe yüzde 13.3, inşaat sektöründe yüzde 8.3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11.4 azaldı.Aynı dönemde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti yüzde 13,6 azalırken, sanayi sektöründe yüzde 17.4, inşaat sektöründe yüzde 8.1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 12.1 azaldı.Metodoloji gereği, Covid-19 etkili kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanan çalışanlar istihdama dahil edilirken, bu çalışanlara devlet tarafından yapılan ödemeler brüt ücret-maaş hesaplamalarına dahil edilmedi.