TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi - Son Dakika

TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 8.5, perakende ticaret sektöründe yüzde 9.3 ve inşaat sektöründe yüzde 33.1 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 8.5, perakende ticaret sektöründe yüzde 9.3 ve inşaat sektöründe yüzde 33.1 yükseldi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması da kötümserliğini gösteriyor.

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Türkiye İstatistik kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayındaki 51.1 düzeyinden, Haziran'da yüzde 8.5 artışla 55.5 değerine yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2.9 artarak 38.2'ye, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3.6 artarak 40.5'e, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi de yüzde 13.7 artarak 87.8 düzeyine yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran'da yüzde 9.3 artarak 86.4 düzeyine çıktı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 17 artarak 48.6'ya çıkarken, mevcut mal stok düzeyi alt endeksi yüzde 5.6 azalarak 113.7'ye geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 28.9 artarak 96.8 düzeyine çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 58.5 düzeyindeyken, Haziran'da yüzde 33.1 artarak 78 düzeyine tırmandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 48 artarak 59.1'e, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 25.5 artarak 96.8 düzeyine çıktı.

İnşaat sektöründe Haziran ayında girişimlerin yüzde 31.1'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68.9'u faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Mayıs ayındaki yüzde 39.9'dan Haziran ayında yüzde 36.8'e, "talep yetersizliği" Mayıs ayındaki yüzde 44.8'den Haziran ayında yüzde 34.5'e, "diğer faktörler" Mayıs ayındaki yüzde 47.3'den Haziran ayında yüzde 32.8'e geriledi. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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