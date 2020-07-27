TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi - Son Dakika
TÜİK-Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 20.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 9.6 ve inşaat sektöründe yüzde 11.6 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 20.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 9.6 ve inşaat sektöründe yüzde 11.6 yükseldi.
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27.07.2020 16:28:23. #1.13#
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