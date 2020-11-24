TÜİK-Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede değişmedi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım'da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 2.8 ve inşaat sektöründe yüzde 5.7 azalırken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayındaki 79.7'den, Kasım ayında yüzde 2.8 azalarak 77.5'e geriledi.

Hizmet sektöründe aylık bazda;son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2.8 azalarak 74.8'e geriledi.Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3.9 azalarak 71.9'a geriledi.Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 1.7 azalarak 85.8'e indi oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında aynı düzeyde kalarak 95.0 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe aylık bazda;son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 1.5 azalarak 85.3'e geriledi.Mevcut mal stok düzeyi alt endeksi yüzde 1.4 artarak 109.1'e yükseldi.Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 0.3 azalarak 90.6'ya geriledi.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Ekim'deki 83.8'den, Kasım ayında yüzde 5.7 azalarak 79.0'a geriledi,İnşaat sektöründe aylık bazda;alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 10.3 azalarak 62.6'ya geriledi.Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 2.5 azalarak 95.4'e geriledi.İnşaat sektöründe Kasım ayında girişimlerin yüzde 32.8'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 67.2'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ekim ayındaki yüzde 42.4'ten Kasım ayında yüzde 42.7'ye, "talep yetersizliği" Ekim ayındaki yüzde 30.2'den Kasım ayında yüzde 34.2'ye yükselirken,"diğer faktörler" Ekim ayındaki yüzde 16.2'den Kasım ayında yüzde 15.3'e geriledi.Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. (Grafik - Tablo)