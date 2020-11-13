TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.4 ve yıllık bazda yüzde 26.2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında yıllık bazda;sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30.9, inşaat ciro endeksi yüzde 23.3, ticaret ciro endeksi yüzde 30.9, hizmet ciro endeksi yüzde 4.1 arttı.Eylül ayında aylık bazda;sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3.5, inşaat ciro endeksi yüzde 2.4, ticaret ciro endeksi yüzde 2.9, hizmet ciro endeksi yüzde 5.2 arttı. (Grafik)
- Kaynak: DHA
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