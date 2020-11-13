TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı - Son Dakika

TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı

13.11.2020 10:51
TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı, System.String[]

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.4 ve yıllık bazda yüzde 26.2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.4 ve yıllık bazda yüzde 26.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında yıllık bazda;

sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30.9, inşaat ciro endeksi yüzde 23.3, ticaret ciro endeksi yüzde 30.9, hizmet ciro endeksi yüzde 4.1 arttı.Eylül ayında aylık bazda;sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3.5, inşaat ciro endeksi yüzde 2.4, ticaret ciro endeksi yüzde 2.9, hizmet ciro endeksi yüzde 5.2 arttı. (Grafik)


TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı
TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı
TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı
TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Sektörlerde toplam ciro Eylül'de yıllık yüzde 26.2 arttı - Son Dakika Ekonomi


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