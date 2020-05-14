TÜİK-Sektörlerde toplam cirolar aylık yüzde 9.0 düştü

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cirolar Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.2 arttı.

TÜrkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında aylık sanayi sektörü ciroları yüzde 5.7, inşaat ciroları yüzde 16.2, ticaret ciroları yüzde 7.5, hizmet sektörü ciroları da yüzde 17.1 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına yıllık bazda bakıldığında; sanayi sektörü ciroları yüzde 5.2, ticaret ciroları yüzde 11.5 artarken, inşaat ciroları yüzde 21.4, hizmet ciroları yüzde 2.2 azaldı.

Endekste yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik - Tablo)