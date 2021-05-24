TÜİK Siirt'te geçen yıl 7 bin 616 bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı doğum istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte geçen yıl 7 bin 616 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

Bebeklerin 3 bin 849'unun erkek, 3 bin 767'sinin kız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,71 çocuk ile Şanlıurfa. 3,22 çocuk ile Şırnak 2. sırada, 2,88 çocuk ile Siirt 4. sırada, 2,76 çocuk ile Mardin 6. sırada, 2,55 çocuk ile Batman 9. sırada yer aldı. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. 25,2 ile Şırnak 2. sırada, 23 ile Siirt 3. sırada, 22,3 ile Mardin 6. sırada ve 21 ile Batman 9. sırada yer aldı. Siirt'te ilk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 24,6 olarak belirlendi."