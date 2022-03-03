TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı - Son Dakika
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TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı

03.03.2022 11:26
TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,81 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,81 arttı. Yıllık artış yüzde 54,44 olarak açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81 arttı. Yıllık artış ise yüzde 54,44 olarak kaydedildi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 105,1, aylık ise yüzde 7,22 arttı.

TÜİK açıklamasına göre tüketici fiyatlarında yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Yıllık artışın düşük olduğu diğer gruplar olarak yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 32,86 ile sağlık sayıldı. Tüketici fiyatlarında yıllık artışın en yüksek olduğu gruplar ise yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak açıklandı.

Karnabaharın fiyatı bir ayda yüzde 88,51 arttı

TÜİK gıdada bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı gösteren seçilmiş maddelerin listesini de yayınladı. Bir önceki aya göre fiyatı en çok artan madde, yüzde 88,51 ile karnabahar. Kabakta bir ay içindeki fiyat artışı yüzde 79,11, domateste yüzde 53,51, maydanozda yüzde 53,06, kıvırcıkta yüzde 49,01, dolmalık biberde yüzde 48,90, salatalıkta ise yüzde 41,84 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre ilaçta ise aylık fiyat artışı oranı yüzde 16,40.

ENAG'a göre yıllık artış yüzde 123

Bir grup akademisyenin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıklamasına göre ise Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,44 arttı. ENAG yıllık artışı ise yüzde 123,80 olarak ölçtü.

DW/ EC, JD

(c)

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Kaynak: Deutsche Welle

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