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TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yüzde 0,35'lik artışla yıllık bazda yüzde 12,37 oldu
6 saat önce
TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu
TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu
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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:10
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