TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yüzde 0,35'lik artışla yıllık bazda yüzde 12,37 oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yüzde 0,35'lik artışla yıllık bazda yüzde 12,37 oldu - Son Dakika Dünya

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yüzde 0,35'lik artışla yıllık bazda yüzde 12,37 oldu

6 saat önce

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yüzde 0,35'lik artışla yıllık bazda yüzde 12,37 oldu, System.String[]

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu


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Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:10 
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