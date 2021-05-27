Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi - Son Dakika

Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi

27.05.2021 10:59
Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi, System.String[]

Türkiye'de üretim miktarının bu yılın ilk tahmininde geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,7, sebzelerde yüzde 0,3 azalacağı, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,1 artış göstereceği öngörüldü.

Türkiye'de üretim miktarının bu yılın ilk tahmininde geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,7, sebzelerde yüzde 0,3 azalacağı, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,1 artış göstereceği öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerini açıkladı.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,7 azalışla 67,9 milyon tona, sebzelerde yüzde 0,3 düşüşle 31,1 milyon tona gerileyeceği, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 7,1 artışla 25,3 milyon tona çıkacağı tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5,5 azalarak yaklaşık 35,1 milyon ton olacağı öngörüldü.

Buğday üretiminin yüzde 7,3 düşerek 19 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 1,5 azalarak 6,4 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 6 düşerek 7,8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,6 azalarak 285 bin ton olması hesaplanırken yulaf üretiminin yüzde 6,5 artarak yaklaşık 335 bin ton olması bekleniyor.

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohudun yüzde 12,7 düşerek 550 bin ton ve yumru bitkilerden patatesin yüzde 1,9 azalarak 5,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Kuru fasulyenin yüzde 3,8 artarak 290 bin ton, kırmızı mercimeğin de yüzde 6,6 yükselerek 350 bin tona ulaşması öngörüldü.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 12,7 artarak 175 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 14,7 yükselerek yaklaşık 2,4 milyon ton olacağı hesaplandı.

Tütün üretiminin yüzde 5,2 artarak 80,5 bin ton olacağı öngörülürken şeker pancarı üretiminin yüzde 8,8 azalarak 21 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretimi azalacak

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 0,4 azalış, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 2,3 artış öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden salçalık kapya biberde yüzde 8,4, sivri biberde yüzde 7,3, sakız kabakta yüzde 7,3 artış olurken domateste yüzde 1,5, karpuzda yüzde 2,6, hıyarda yüzde 1,9 düşüş olacağı hesaplandı.

Meyve üretiminde artış bekleniyor

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0,9, üzümde yüzde 0,2 azalış olacağı tahmin edilirken şeftalide yüzde 2,7, kirazda yüzde 1,8, çilekte yüzde 18,2, zeytinde yüzde 44,3 artış bekleniyor.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 10,4, portakalda yüzde 38,7, limonda yüzde 22, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 5,3 artış öngörülürken Antep fıstığında yüzde 66,3 azalış olacağı tahmin edildi.

İncir üretimi değişim göstermeyerek 320 bin tonda kalması beklenirken muz üretiminin yüzde 11,5 artacağı öngörüldü.

Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi

Türkiye İstatistik Kurumu, Buğday, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi - Son Dakika Ekonomi


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