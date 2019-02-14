Tüik: "Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi, Aralık 2018'de Önceki Yılın Aynı Ayına Göre...
1 saat önce
TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı.
TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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