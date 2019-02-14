Son Dakika Haberleri: Tüik: "Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi, Aralık 2018'de Önceki Yılın Aynı Ayına Göre...

Tüik: "Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi, Aralık 2018'de Önceki Yılın Aynı Ayına Göre...

1 saat önce

TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı.

Tüik:
TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Aralık, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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