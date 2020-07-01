TÜİK-Tarım sigortalarında toplam bedel yüzde 30.7 arttı - Son Dakika

TÜİK-Tarım sigortalarında toplam bedel yüzde 30.7 arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2019 yılında yıllık yüzde 30.7 artışla 55 milyar 166 milyon liraya yükseldi.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2019 yılında yıllık yüzde 30.7 artışla 55 milyar 166 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 74.3 oranı ile küçükbaş hayvan hayat sigortasında gerçekleşti. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 18.9 artışla 2 milyon 87 bin adete çıktı

Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Toplam prim tutarı yüzde 19.3 artışla 2 milyar 447 milyon liraya çıkarken, toplam devlet destek prim tutarı da yüzde 19 artışla 1 milyar 275 liraya yükseldi.

Sigorta ettirilen sera dahil alanlar, 2019 yılında yüzde 5.7 artarak 26 milyon 149 bin dekara, sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı da sırasıyla yüzde 22.6 ve yüzde 52.6 arttı.

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 753 milyon 642 bin lira bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı da 292 milyon 935 bin lira bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı.

Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 461 milyon 551 bin lira bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldı. (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Sigorta, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Tarım sigortalarında toplam bedel yüzde 30.7 arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:35 Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:17 Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:27 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 18:12:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜİK-Tarım sigortalarında toplam bedel yüzde 30.7 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]