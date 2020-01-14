TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 2.17 arttı - Son Dakika
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TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 2.17 arttı

6 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Aralık'ta aylık yüzde 2.17 artarken, yıllık bazdaki artış, Kasım ayındaki yüzde 17.33 düzeyinden Aralık'ta yüzde 16.07'ye indi.

TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 2.17 arttı, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Aralık'ta aylık yüzde 2.17 artarken, yıllık bazdaki artış, Kasım ayındaki yüzde 17.33 düzeyinden Aralık'ta yüzde 16.07'ye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16.07 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22.74 arttı.

Aralık'ta önceki aya göre fiyatlar;

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.42 azalırken,

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.18,

balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5.49 azaldı.

Aralık'ta aylık en fazla azalış yüzde 8.28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda olurken, aynı dönemde azalan diğer alt grup yüzde 5.23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre ise artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 48.38 ile turunçgiller ve yüzde 45.85 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Kasım ayına göre Aralık'ta en fazla azalış yüzde 6.25 ile yağlı meyveler alt grubunda görüldü ve alt gruplar itibarıyla aynı dönemde azalan diğer alt grup da yüzde 1.47 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler alt grubu oldu. Buna karşılık, aynı dönemde artışın yüksek olduğu alt gruplar da sırasıyla, yüzde 4.94 ile diğer ağaç ve çalı meyveler ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 3.38 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Aralık 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden, 30 maddenin fiyatlarında düşüş, 50 maddenin fiyatlarında da artış görüldü, altı maddenin fiyatları değişmedi. (Grafik ve Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
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