TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Ekim'de yüzde 1.89 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Ekim'de aylık bazda yüzde 1.89 ve yıllık bazda yüzde 18.70 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları Ocak-Ekim döneminde yüzde 14.17 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.99 yükseldi.

Ekim'de, endekste kapsanan 92 maddeden, 17 maddenin ortalama fiyatı azalırken, 59 maddenin ortalama fiyatı yükseldi, 16 maddenin ortalama fiyatı eğişmedi.Fiyatlar aylık bazda, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.82, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.66 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3.85 yükseldi.Ana gruplarda fiyatlar aylık bazda canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.47, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.47 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.01 yükseldi.Fiyatların yıllık bazda en az arttığı alt gruplar yüzde 4.57 ile lifli bitkiler ve yüzde 6.13 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Buna karşılık, yıllık bazda fiyat artışlarının yüksek olduğu alt gruplar yüzde 37.55 ile çeltik, yüzde 28.39 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 25.99 ile üzüm oldu. (Grafik)