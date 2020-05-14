TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan'da yüzde 0.55 düştü

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 0.55 düşerken, yıllık artış yüzde 8.58 oldu. Nisan'da, üç yeni maddeninin girişiyle 77'ye yükselen maddelerden, 16 tanesinin ortalama fiyatı düşerken 7 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 51 maddenin fiyatları da yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 7.06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.68 yükseldi.

Sektörlerde fiyatlar aylık bazda; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.69, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0.24 düştü, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5.58 yükseldi.

Ana gruplarda fiyatar aylık bazda; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8.10 düerken, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.54 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.84 yükseldi.

Fiyatlarda yıllık bazda en fazla azalış yüzde 20.98 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu. Yıllık bazda fiyatları düşen diğer alt grup ise yüzde 4.64 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Buna karşılık, fiyatlarda yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 25.95 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 29.14 ile turunçgiller oldu.

Fiyatları aylık en fazla azalan yüzde 2.77 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşirken, fiyatların düştüğü diğer alt grup da yüzde 1.04 ile lifli bitkiler oldu.

Buna karşılık, Nisan ayında fiyat artışının en yüksek olduğu alt gruplar yüzde 4.14 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 4.56 ile yağlı meyveler ve yüzde 8.00 ile çeltik oldu. (Grafik - Tablo)