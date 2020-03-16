TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat'ta yüzde 2.56 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat'ta yüzde 2.56 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat'ta yüzde 2.56 yükseldi

6 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım-ÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 10.22, aylık yüzde 2.56 yükseldi.

TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat'ta yüzde 2.56 yükseldi, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım-ÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 10.22, aylık yüzde 2.56 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları iki aylık dönemde yüzde 5.65 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 20.04 arttı.

Şubat ayında, endekste kapsanan 86 maddeden, 17 maddenin ortalama fiyatı azalırken 8 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 61 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim;

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.38,

balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5.53,

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7.32 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim;

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.63,

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.87,

çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.49 artış gerçekleşti.

Alt gruplar itibarıyla Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 8.10 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 34.80 ile turunçgiller ve yüzde 42.92 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Alt gruplar itibarıyla Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0.93 ile yağlı meyveler ve yüzde 1.02 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar alt grubu oldu.

Buna karşılık, Şubat ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar yüzde 3.47 ile sebze ve kavun, kök ve yumrular ve yüzde 5.52 ile turunçgiller ve oldu. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
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