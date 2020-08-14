TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 16.28 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım-ÜFE) Temmuz'da yıllık bazda yüzde 16.28, aylık bazda yüzde 0.49 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 9.02, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 13.86 yükseldi.

Temmuz'da, endekste kapsanan 87 maddeden, 30 maddenin ortalama fiyatı azalırken 14 maddenin ortalama fiyatı değişmedi; 43 maddenin ortalama fiyatı da arttı.Sektörlerde aylık bazda değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.13, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.46,balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2.04 artış gerçekleşti. Ana gruplarda aylık bazda değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.41 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.51,canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.54 artış gerçekleşti.Yıllık en az artış yüzde 8.81 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu.Yıllık bazda en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 9.42 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 22.92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 20.40 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 19.72 ile lifli bitkiler oldu.Aylık en fazla azalış yüzde 5.66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda gerçekleşti. Alt gruplar itibarıyla aylık bazda fiyatı azalan diğer alt gruplar yüzde 4.04 ile çeltik ve yüzde 3.16 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Buna karşılık, Temmuz ayında fiyat artışının yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 6.28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 2.59 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2.24 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. (Grafik - Tablo)