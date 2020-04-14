TÜİK-Tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 10.38 yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyatları, Mart'ta aylık bazda yüzde 1.89, yıllık bazda da yüzde 10.38 yükseldi.

Mart ayında endekste kapsanan 81 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 4 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 49 maddenin ortalama fiyatı ise yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki üç aylık artış yüzde 7.65'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18.54 yükseldi.

Sektörlerde fiyatlar aylık bazda;

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.12 yükselirken,

balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4.28,

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.13 düştü.

Ana gruplarda fiyatlar aylık bazda;

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.84,

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.15,

çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.74 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, yıllık en fazla azalış yüzde 19,96 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu

Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 9.25 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 26.35 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 33.81 ile turunçgiller oldu.

Buna karşılık, aylık en fazla azalış yüzde 18.15 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti.

Alt gruplar itibarıyla fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre düşen alt gruplar da yüzde 4.50 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 4.15 ile lifli bitkiler alt grubu oldu.

Buna karşılık, Mart ayında fiyat artışının yüksek olduğu diğer alt gruplar yüzde 2.72 ile sebze ve kavun, kök ve yumrular, yüzde 2.73 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 7.16 ile turunçgiller ve oldu. (Grafik)