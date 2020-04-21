TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 8.97 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 8.97 arttı - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 8.97 arttı

6 saat önce

Tarımsal girdi fiyatları Şubat ayında yıllık bazda yüzde 8.97, aylık bazda yüzde 0.47 arttı.

TÜİK-Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 8.97 arttı, System.String[]

Tarımsal girdi fiyatları Şubat ayında yıllık bazda yüzde 8.97, aylık bazda yüzde 0.47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım girdi fiyatları Şubat ayında, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 1.58, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.39 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle aylık bazda, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0.43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0.72 yükseldi.

Yıllık bazda ise, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 8.84, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9.77 yükseldi.

Bu dönemde fiyatlarda yıllık en fazla azalış yüzde 1.55 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.

Yıllık bazda azalan diğer alt gruplar ise yüzde 0.95 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0.91 ile veteriner harcamaları oldu.

Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 9.74 ile hayvan yemi, yüzde 10.66 ile malzemeler ve yüzde 14.03 tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

Fiyatlarda aylık bazda en fazla azalış ise yüzde 1.58 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle fiyatları aylık bazda azalan alt gruplar sırasıyla yüzde 1.22 ile veteriner harcamaları, yüzde 0.70 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0.51 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu.

Bu dönemde aylık bazda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0.88 ile makine bakım masrafları, yüzde 0.93 ile malzemeler ve yüzde 1.87 ile hayvan yemi oldu. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:17 Kaynak: DHA

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