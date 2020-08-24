TÜİK-Taşkömürü ve linyit teslimatı en çok termik santrallere

Türkiye genelinde Haziran ayında taş kömürü teslimatlarının yüzde 58.7'si, linyit teslimatlarının da 85.9'u termik santrallere yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Haziran döneminde yüzde 104.7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 89.5 ve taşkömüründe yüzde 2.7 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların Haziran ayında teslimat yerlerine göre dağılımı;yüzde 58.7'si termik santrallere, yüzde 16.1'i kok tesislerine, yüzde 9.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının;yüzde 85.9'u termik santrallere,yüzde 9.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97.9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.Linyit satılabilir üretimi Haziran'da aylık bazda yüzde 27.1 artarken, yıllık bazda yüzde 19.2 azalarak 5 milyon 45 bin ton olarak gerçekleşirken, Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 21.1 azaldı.Taşkömürü satılabilir üretimi Haziran'da aylık bazda yüzde 505.8 ve yıllık bazda yüzde 31.9 artışla 105 bin 134 tona çıkarken, Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 24.8 azaldı.Taşkömürü koku satılabilir üretimi Haziran'da aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 0.9 artarken, Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 1.9 azaldı.

Taşkömürü ithalatı Haziran'da aylık bazda yüzde 47.4, yıllık bazda yüzde 3.3 ve Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. (Grafik - Tablo)