TÜİK'ten, "iş gücü istatistiklerinin" yayımlanma tarihine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması'na (HİA) yönelik yürütülen revizyon çalışmasının öngörülen tarihten önce tamamlandığı için 12 Nisan'da yayımlanacağı belirtilen bültenin yarın açıklanacağını belirterek, "10 Mart 2021 tarihinde 'KasımAralık-Ocak' aylarını kapsayan 'Aralık 2020 dönemi' yerine, '2021 Ocak ayı' verileri yayımlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, TÜİK'in işgücünün arz yönüne ilişkin temel veri kaynağı olan ve düzenli olarak uyguladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması ile nüfusun işgücü durumuna, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgi derlendiği kaydedildi.

TÜİK'in 22 Şubat'ta yaptığı duyuruya yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteniyle AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü'nde yer alan standartlara uygun biçimde 19. ICLS kararları ile belirlenen tanımları kullanmaya başlayacak ve üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçları yayımlayacak."

Açıklamada, söz konusu duyuruda HİA haber bülteninin yayım tarihinin 12 Nisan olarak ifade edildiği anımsatılarak, "Yürütülen revizyon çalışması öngörülen tarihten önce tamamlanmış olup erteleme ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, 10 Mart 2021 tarihinde 'KasımAralık-Ocak" aylarını kapsayan 'Aralık 2020 dönemi' yerine, '2021 Ocak ayı' verileri yayımlanacaktır." ifadesine yer verildi.