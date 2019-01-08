Son Dakika Haberleri: TÜİK'ten TÜFE açıklaması

TÜİK'ten TÜFE açıklaması

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesinden, TÜFE hesaplamalarına ilişkin kamuoyunda yer alan bazı iddialara yönelik açıklama yapıldı.

TÜİK'ten TÜFE açıklaması, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesinden, TÜFE hesaplamalarına ilişkin kamuoyunda yer alan bazı iddialara yönelik açıklama yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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