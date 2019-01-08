TÜİK'ten TÜFE açıklaması
1 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesinden, TÜFE hesaplamalarına ilişkin kamuoyunda yer alan bazı iddialara yönelik açıklama yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesinden, TÜFE hesaplamalarına ilişkin kamuoyunda yer alan bazı iddialara yönelik açıklama yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00
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