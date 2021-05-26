TÜİK-Termik santrallerde iki ayda 12.34 milyon ton kömür yakıldı

Türkiye'deki termik santrallerde Şubat ve Mart aylarında toplam 12.34 milyon ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında taşkömürü teslimatının yüzde 52'si ve linyitin de yüzde 81.6'sının toplamı olan 6.18 milyon tonu termik santrallerde yakıldı. Böylece, Şubat ayındaki 6.16 milyon ton ile birlikte, iki ayda termik santrallerde yakılan toplam kömür miktarı da 12.34 milyon tonu buldu.

TÜİk verilerine göre, taşkömürü teslimatının yüzde 17.4'ü kok tesislerine, yüzde 16.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 12.6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97.2 ile demir-çelik sanayine yapıldı.Türkiye genelinde linyit üretimi Mart'ta aylık bazda yüzde 2.4 ve yıllık bazda da yüzde 10.6 artışla 5 milyon 513 bin 780 tona yükseldi.Taşkömürü ithalatı da, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 düşüşle 2 milyon 977 bin 70 tona geriledi.Üretimin teslimatları karşılama oranı Mart ayında yüzde 100.1 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76.9 iken taşkömüründe yüzde 3.8 olarak hesaplandı. (Grafik - Tablo)