TÜİK-Termik santrallerde Şubat'ta 5.82 milyon ton kömür yakıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Termik santrallerde Şubat'ta 5.82 milyon ton kömür yakıldı - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Termik santrallerde Şubat'ta 5.82 milyon ton kömür yakıldı

6 saat önce

Türkiye genelindeki termik santrallerde Şubat ayında toplam 5.82 milyon ton kömür yakıldı.

TÜİK-Termik santrallerde Şubat'ta 5.82 milyon ton kömür yakıldı, System.String[]

Türkiye genelindeki termik santrallerde Şubat ayında toplam 5.82 milyon ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu kömürün 3.95 milyon tonunu linyit, 1.87 milyon tonunu da taşkömürü oluşturdu.

Linyit ve kömürün teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, Şubat ayında;

taşkömürü teslimatının yüzde 58.4'ü termik santrallere, yüzde 17.6'sı kok tesislerine, yüzde 8.0'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken,

linyit teslimatının yüzde 85.3'ü termik santrallere ve yüzde 10.3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97.9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

Üretilen linyit ve taşkömürünün teslimatları karşılama oranıOcak-Şubat döneminde yüzde 109.5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 83.9 iken taşkömüründe yüzde 3.2 olarak hesaplandı.

Linyit üretimi Şubat ayında yıllık bazda yüzde 13.6, Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1, bir önceki aya göre yüzde 13.6 azaldı. Şubat ayında 4 milyon 996 bin 154 ton linyit üretildi.

Taşkömürü üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 7.0, Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 artarken, aylık bazda yüzde 4.4 azaldı. Taşkömürü üretimi Şubat ayında 102 bin 852 ton olarak gerçekleşti.

Taşkömürü ithalatı ise Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 ve aylık bazda yüzde 44.4 azaldı. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:00 Kaynak: DHA

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