TÜİK-Termik santrallere 2019'da 91 milyon ton kömür verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Termik santrallere 2019'da 91 milyon ton kömür verildi - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Termik santrallere 2019'da 91 milyon ton kömür verildi

7 saat önce

Türkiye genelinde termik santrallere 2019 yılında toplam 91 milyon ton kömür teslim edildi.

TÜİK-Termik santrallere 2019'da 91 milyon ton kömür verildi, System.String[]

Türkiye genelinde termik santrallere 2019 yılında toplam 91 milyon ton kömür teslim edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; bu kömürün 21 milyon 896 bin tonunu taşkömürü, 69 milyon 486 bin tonunu da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, linyit satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.5, Ocak- Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.02 artarken Kasım ayına göre yüzde 4.8 azaldı.

Taşkömürü üretimi Aralık'ta, bir önceki yılın dönemine göre yüzde 12.8, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6 ve Kasım'a göre ise yüzde 2.3 artarak 102 bin 392 tona yükseldi.

Taşkömürü koku üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 azalırken, Kasım'a göre yüzde 4.4 arttı.

Taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 artarken, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 ve Kasım'a göre ise yüzde 9.2 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 265 arttı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.4 azalırken, Kasım'a göre ise yüzde 370.7 arttı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı Ocak-Aralık döneminde yüzde 102.2 ile en yüksek linyitte gerçekleşirken bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90.2 ve taşkömüründe yüzde 3.2 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Aralık'ta taşkömürü teslimatının yüzde 61.2'si termik santrallere, yüzde 11.8'i kok tesislerine, yüzde 7.2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86.7'si termik santrallere ve yüzde 8.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97.6 ile demir-çelik sanayine yapıldı. (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'den alınan üçüncü sondaj gemisi, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak
Döner satışında "hijyen ve güvenilirlik" sertifikası geliyor Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜİK-Termik santrallere 2019'da 91 milyon ton kömür verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]