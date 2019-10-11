Son Dakika Haberleri: Tüik-toplanan süt miktarı ağustos'ta yıllık yüzde 13.1 azaldı
Son Dakika Ekonomi Tüik-toplanan süt miktarı ağustos'ta yıllık yüzde 13.1 azaldı

Tüik-toplanan süt miktarı ağustos'ta yıllık yüzde 13.1 azaldı

13 dakika önce

Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 7.4 düşüşle 112 bin 365 bin ton oldu.

Tüik-toplanan süt miktarı ağustos'ta yıllık yüzde 13.1 azaldı, System.String[]

Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 7.4 düşüşle 112 bin 365  bin ton oldu. Toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 azalışla 777 bin 969 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ağustos 2019" verilerine göre;

"İnek peyniri üretimi 54 bin 439 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 301 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.6 arttı.

"Yoğurt üretimi 107 bin 264 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 azaldı. Ayran üretimi ise 63 bin 802 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 azaldı.

"Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.4, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 oldu.

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azaldı." (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:22 Kaynak: DHA
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