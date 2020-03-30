TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı (2) - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı (2)

7 saat önce

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Şubat'ta aylık bazda yüzde 43.8 azalışla ve yıllık bazda ise yüzde 56.2 artışla 53 bin 135 adet düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı (2), System.String[]
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Şubat'ta aylık bazda yüzde 43.8 azalışla ve yıllık bazda ise yüzde 56.2 artışla 53 bin 135 adet düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 60.3'ünü otomobil, yüzde 15.2'sini motosiklet, yüzde 13.9'unu kamyonet, yüzde 5.9'unu traktör, yüzde 2.3'ünü kamyon, yüzde 1.1'ini minibüs, yüzde 1.0'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 53.0, kamyonette yüzde 52.4, otomobilde yüzde 51.4, minibüste yüzde 50.9, kamyonda yüzde 31.5 ve otobüste yüzde 21.1 azalırken, motosiklette yüzde 28.7 ve traktörde yüzde 12.2 arttı.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 98.5, otomobilde yüzde 73.6, kamyonda yüzde 68.3, kamyonette yüzde 67.9, otobüste yüzde 61.1, minibüste yüzde 6.9 ve motosiklette yüzde 4.6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43.1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 23 milyon 293 bin 489 düzeyine yükseldi. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.4'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, Şubat ayında 843 bin 550 adet taşıtın devri yapıldı ve bu taşıtların yüzde 72.5'ini otomobil, yüzde 16.5'ini kamyonet, yüzde 3.3'ünün motosiklet, yüzde 3.0'ını traktör, yüzde 2.2'sini kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15.6'sı Renault, yüzde 11.9'u Fiat, yüzde 8.3'ü Volkswagen, yüzde 8.1'i Toyota, yüzde 6.4'ü Peugeot, yüzde 5.7'si Dacia, yüzde 5.0'ı Skoda, yüzde 4.5'i Hyundai, yüzde 4.4'ü Honda, yüzde 3.8'i Seat, yüzde 3.7'si Mercedes-Benz, yüzde 3.4'ü Citroen, yüzde 3.0'ı Kia, yüzde 3.0'ı Opel, yüzde 2.7'si Ford, yüzde 2.1'i Audi, yüzde 1.8'i BMW, yüzde 1.3'ü Nissan, yüzde 0.8'i Jeep, yüzde 0.7'si Volvo ve yüzde 3.7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Şubat döneminde 147 bin 675 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 46.9 artarak 147 bin 675 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 61.7 azalarak 9 bin 881 adete indi. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısa 137 bin 794 adet arttı.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin yüzde 44.9'u dizel, yüzde 44.2'si benzin, yüzde 8.0'ı LPG yakıtlı olup, yüzde 2.9'u elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 598 bin 885 adet otomobilin ise yüzde 38.2'si dizel, yüzde 37.2'si LPG, yüzde 24.1'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit olarak belirlerdi.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin yüzde 29.0'ı 1501-1600, yüzde 28.8'i 1401-1500, yüzde 20.3'ü 1300 ve altı, yüzde 16.0'ı 1301-1400, yüzde 4.9'u 1601-2000, yüzde 1.0'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin yüzde 53.6'sı beyaz, yüzde 23.3'ü gri, yüzde 6.7'si kırmızı, yüzde 6.0'ı siyah, yüzde 5.9'u mavi, yüzde 1.6'sı kahverengi, yüzde 1.4'ü turuncu, yüzde 1.0'i sarı, yüzde 0.3'ü yeşil renkliyken yüzde 0.3'ü diğer renklerde. (Grafik - Tablo)


- İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:15 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı (2) - Son Dakika
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