TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz'da yüzde 82.6 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz'da aylık bazda yüzde 82.6 artışla 138 bin 883 adete yükseldi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz'da aylık bazda yüzde 82.6 artışla 138 bin 883 adete yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların; yüzde 59.8'ini otomobil, yüzde 22.4'ünü motosiklet, yüzde 11.7'sini kamyonet, yüzde 3.3'ünü traktör, yüzde 1.4'ünü kamyon, yüzde 0.6'sını minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs,yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre;özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250.4, otomobilde yüzde 165.0,kamyonette yüzde 103.1,kamyonda yüzde 86.0,otobüste yüzde 69.7,minibüste yüzde 53.1,motosiklette yüzde 5.3 artarken, traktörde yüzde 10.2 azaldı.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz ayında yıllık bazda da yüzde 105.4 arttı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 545.7, otobüste yüzde 205.2, minibüste yüzde 171.7, kamyonette yüzde 168.1, otomobilde yüzde 116.0, traktörde yüzde 79.7, kamyonda yüzde 72.4 ve motosiklette yüzde 65.0 arttı.Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 23 milyon 653 bin 515'e yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların;yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs,yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.TÜİK verilerine göre Temmuz ayında 995 bin 755 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 72.5'ini otomobil, yüzde 15.1'ini kamyonet, yüzde 6.0'ını motosiklet, yüzde 2.1'ini traktör, yüzde 1.9'unu kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.4'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 83 bin 119 adet otomobilin yüzde 18.9'u yüzde 59.8'ini otomobil, yüzde 22.4'ünü motosiklet, yüzde 11.7'sini kamyonet, yüzde 3.3'ünü traktör, yüzde 1.4'ünü kamyon, yüzde 0.6'sını minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs,yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre;özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250.4, otomobilde yüzde 165.0,kamyonette yüzde 103.1,kamyonda yüzde 86.0,otobüste yüzde 69.7,minibüste yüzde 53.1,motosiklette yüzde 5.3 artarken, traktörde yüzde 10.2 azaldı.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz ayında yıllık bazda da yüzde 105.4 arttı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 545.7, otobüste yüzde 205.2, minibüste yüzde 171.7, kamyonette yüzde 168.1, otomobilde yüzde 116.0, traktörde yüzde 79.7, kamyonda yüzde 72.4 ve motosiklette yüzde 65.0 arttı.Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 23 milyon 653 bin 515'e yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların;yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs,yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.TÜİK verilerine göre Temmuz ayında 995 bin 755 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 72.5'ini otomobil, yüzde 15.1'ini kamyonet, yüzde 6.0'ını motosiklet, yüzde 2.1'ini traktör, yüzde 1.9'unu kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.4'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 83 bin 119 adet otomobilin yüzde 18.9'u Renault , yüzde 15.8'i Fiat , yüzde 6.9'u Volkswagen , yüzde 5.9'u Dacia , yüzde 5.1'i Skoda yüzde 4.9'u Audi , yüzde 4.6'sı Toyota, yüzde 4.4'ü Opel , yüzde 4.1'i Peugeot , yüzde 4.0'ı Hyundai, yüzde 3.6'sı Honda , yüzde 3.5'i Ford , yüzde 2.9'u Citroen , yüzde 2.7'si BMW, yüzde 2.3'ü Mercedes-Benz, yüzde 2.1'i Volvo , yüzde 2.1'i Seat , yüzde 1.9'u Kia , yüzde 0.9'u Nissan , yüzde 0.6'sı Suzuki ve yüzde 2.9'u diğer markalardan oluştu.Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38.4 artarak 526 bin 939 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81.6 azalarak 28 bin 373 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 498 bin 566 adet artış gerçekleşti.Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 47.8'i benzin, yüzde 43.1'i dizel, yüzde 6.0'ı LPG yakıtlı olup, yüzde 3.1'i elektrikli veya hibritti. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 797 bin 195 adet otomobilin ise yüzde 38.3'ü dizel, yüzde 37.1'i LPG, yüzde 24.2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0.2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0.3'tü.Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 30.6'sı 1401-1500. yüzde 25.7'si 1501-1600. yüzde 23.3'ü 1300 ve altı, yüzde 13.6'sı 1301-1400. yüzde 5.7'si 1601-2000. yüzde 0.9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 49.0'ı beyaz, yüzde 25.8'i gri, yüzde 7.4'ü siyah, yüzde 7.0'ı mavi, yüzde 6.6'sı kırmızı, yüzde 1.6'sı turuncu, yüzde 1.3'ü kahverengi, yüzde 0.7'si sarı, yüzde 0.2'si yeşil renkli iken yüzde 0.6'sı diğer renklerdeydi. (Grafik - Tablo)



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