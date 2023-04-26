TÜİK, TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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TÜİK, TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili açıklama yaptı

26.04.2023 22:06
TÜİK, TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili açıklama yaptı

TÜİK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yapılan bilgi talebi ve bilgi edinme başvurularına cevap verildiğini ve TÜİKe karşı açılmış bir dava bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi ve Bilgi Edinme Kurulunun ret kararının İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiği belirtilerek, "TÜİK'e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir." ifadesi kullanıldı.

Kurumdan, "TÜİK'e açtığımız davayı kazandık: Madde fiyat listesi açıklanacak!" başlığı ile yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuda Kuruma karşı açılan bir dava olmadığı da bildirildi. Bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili Kuruma başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzdan alınan cevaplara istinaden Bilgi Edinme Kurulu'na itiraz edilmiş, Kurul tarafından 3 Ağustos 2022 tarih ve 2022/936 sayılı karar ile talep reddedilmiştir. Bilgi Edinme Kurulu'nun ret kararının İdare Mahkemesi'ne taşındığı, mahkeme tarafından da bilgi edinme talebinin ret işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. TÜİK'e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir."

Kaynak: AA
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

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