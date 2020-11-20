TÜİK-Tükekici güveni Kasım'da yüzde 2.2 düşüşle 80.1'e indi - Son Dakika

TÜİK-Tükekici güveni Kasım'da yüzde 2.2 düşüşle 80.1'e indi

20.11.2020 10:10
TÜİK-Tükekici güveni Kasım'da yüzde 2.2 düşüşle 80.1'e indi, System.String[]

Tüketici güven endeksi, aylık bazda yüzde 2.2 azalarak, Ekim ayındaki 81.9 düzeyinden, Kasım ayında 80.1'e geriledi.

Tüketici güven endeksi, aylık bazda yüzde 2.2 azalarak, Ekim ayındaki 81.9 düzeyinden, Kasım ayında 80.1'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.TÜİK verilerine göre;Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim'deki 69.4'ten, Kasım ayında yüzde 4.1 azalarak 66.6'ya geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim'deki 79.5'ten, Kasım ayında yüzde 0.6 azalarak 79'a geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim'deki 81.4'ten, Kasım ayında yüzde 3.3 azalarak 78.7'ye geriledi.Geçen 12 aylık döneme göre, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi'de Ekim'deki 97.4'ten, Kasım ayında yüzde 1.2 azalarak 96.2'ye geriledi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor.Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor.İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade ediyor. (Grafik - Tablo)


TÜİK-Tükekici güveni Kasım'da yüzde 2.2 düşüşle 80.1'e indi
TÜİK-Tükekici güveni Kasım'da yüzde 2.2 düşüşle 80.1'e indi
TÜİK-Tükekici güveni Kasım'da yüzde 2.2 düşüşle 80.1'e indi

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Güven Endeksi, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Tükekici güveni Kasım'da yüzde 2.2 düşüşle 80.1'e indi - Son Dakika Ekonomi


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