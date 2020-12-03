TÜİK-Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30, yıllık yüzde 14.03 yükseldi (2) - Son Dakika

TÜİK-Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30, yıllık yüzde 14.03 yükseldi (2)

03.12.2020 10:04
TÜİK-Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30, yıllık yüzde 14.03 yükseldi (2), System.String[]

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 14.03 düzeyine yükseldi.

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 14.03 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında yılın ilk 11 ayında yüzde 13.19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.04 artış gerçekleşti.Kasım'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 54 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 322 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.Ana harcama grupları itibarıyla Kasım ayında fiyatları azalan tek ana grup yüzde 0.19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış yüzde 0.12 ile haberleşme ve yüzde 0.80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.51 ile ulaştırma, yüzde 4.16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1.69 ile ev eşyası oldu.Yıllık en düşük artış yüzde 0.67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Bu grubu sırasıyla yüzde 0.99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5.19 ile haberleşme ve yüzde 7.00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29.42 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18.67 ile ulaştırma oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13.26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.50 artış gerçekleşti. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar
TÜİK-Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30, yıllık yüzde 14.03 yükseldi (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30, yıllık yüzde 14.03 yükseldi (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30, yıllık yüzde 14.03 yükseldi (2)

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2.30, yıllık yüzde 14.03 yükseldi (2) - Son Dakika Ekonomi


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