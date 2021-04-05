TÜİK-Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 1.08 yükseldi, yıllık artış yüzde 16.19 (2)

Tüketici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 1.08 yükseldi ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 16.19 düzeyine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında yılın ilk üç ayındaki artış yüzde 3.71'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artışda yüzde13.18 oldu.Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 35 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 287 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, aylık bazda yüzde 1.26, yılın ilk üç ayında yüzde 3.73, yıllık bazda yüzde 17.49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.25 yükseldi.Yıllık en düşük artışlar yüzde 2.87 ile alkollü içecekler ve tütünde, yüzde 7.43 ile giyim ve ayakkabıda, yüzde 8.01 ile haberleşme ve yüzde 8.33 ile eğitimde gerçekleşti. Yıllık en yüksek artışlar da yüzde 24.85 ile ulaştırma, yüzde 23.64 ile ev eşyası ve yüzde 21.49 ile çeşitli mal ve hizmetlerde oldu.Fiyatlar aylık en az artış gösteren gruplar yüzde 0.04 ile alkollü içecekler ve tütünde, yüzde 0.54 ile ev eşyasında, yüzde 0.70 ile konutta oldu. Aylık en yüksek artışlar da yüzde 3.70 ile sağlık, yüzde 2.77 ile eğitim ve yüzde 2.60 ile lokanta ve otellerde oldu. (Grafik - Tablo)
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