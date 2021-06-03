TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2)

Eski nişanlısı genç kadının hayatına kabusa çevirdi! Kapısının üzerinde 6 tane kilit var

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Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı