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TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2) - Son Dakika

TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2)

03.06.2021 10:01
TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2), System.String[]

Tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 0.89 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 16.59'a yükseldi.

Tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 0.89 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 16.59'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ilk beş ayda yüzde 6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 arttı.Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 59 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 259 maddenin ortalama fiyatı ise yükseldi.TÜİK verilerine göre yıllık artışlar, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 2.90, giyim ve ayakkabıda yüzde 5.75, haberleşmede yüzde 8.07, eğlence ve kültürde yüzde 10.05, ulaştırmada yüzde 28.39, ev eşyasında yüzde 21.79  ve sağlıkta yüzde 19.30 düzeyindeydi.Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 1.32 ile eğlence ve kültür oldu. Mayıs ayında fiyatlarında düşüş olan diğer ana grup yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Aylık bazda fiyat artışları yüzde 0.29 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde, yüzde 0.30 ile sağlıkta, yüzde 2.56 ile ulaştırmada, yüzde 1.76 ile giyim ve ayakkabıda, yüzde 1.62 ile çeşitli mal ve hizmetlerde oldu.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, Mayıs'ta aylık yüzde 0.98, ilk beş ayda yüzde 6.48, yıllık bazda yüzde 17.49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.35 artış gerçekleşti. (Grafik, Tablo)


- Grafik
TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2)
TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2)

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2) - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: TÜİK-Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.59 (2) - Son Dakika
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