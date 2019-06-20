TÜİK - Tüketici güven endeksi 57.6'ya yükseldi
21 dakika önce
Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 artışla 57.6'ya yükseldi.
Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 artışla 57.6'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
- İstanbul
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