Son Dakika Haberleri: TÜİK - Tüketici güven endeksi 57.6'ya yükseldi
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TÜİK - Tüketici güven endeksi 57.6'ya yükseldi

21 dakika önce

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 artışla 57.6'ya yükseldi.

TÜİK - Tüketici güven endeksi 57.6'ya yükseldi, System.String[]
Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 artışla 57.6'ya yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
istanbul, haziran, tüketici güven endeksi, Ekonomi
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