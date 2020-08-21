TÜİK-Tüketici güveni yüzde 2.2 düşüşle 59.6'ya geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos'ta geçen aya göre yüzde 2.2 oranında azalarak, Temmuz'daki 60.9 düzeyinden 59.6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos'ta geçen aya göre yüzde 2.2 oranında azalarak, Temmuz'daki 60.9 düzeyinden 59.6'ya geriledi. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz'daki 80.6 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 3.5 azalarak 77.8'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz'daki 82.2 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 3.3 azalarak 79.5'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Temmuz'daki 61 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 2.5 azalarak 59.5'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz'daki 19.9 düzeyinden Ağustos'ta yüzde 8.8 artarak 21.7'ye yükseldi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz'daki 80.6 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 3.5 azalarak 77.8'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz'daki 82.2 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 3.3 azalarak 79.5'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Temmuz'daki 61 düzeyinden, Ağustos'ta yüzde 2.5 azalarak 59.5'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz'daki 19.9 düzeyinden Ağustos'ta yüzde 8.8 artarak 21.7'ye yükseldi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. (Grafik)



Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:08

Kaynak: DHA

Son Dakika

Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! The New York Times: Yeni bir dönem

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum

Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında

Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu

Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek

Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır

Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik

Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir

Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor