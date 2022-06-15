Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı

15.06.2022 17:21
Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Mayıs ayında 3 bin 119 adet konut satıldı.

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Mayıs ayında 3 bin 119 adet konut satıldı. Çanakkale'de bin 1 adet konut satılırken, Türkiye genelinde 122 bin 768 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Mayıs ayında 3 bin 119 konut satılırken, Çanakkale'de bin 1 adet konut satıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 43'er konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari, 75 konut ile Bayburt oldu. - BALIKESİR

Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı
Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı
Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı
Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı

YORUMLAR
500
TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı Trakya'da geçen ay 4 bin 497 konut satıldı Trakya'da geçen ay 4 bin 497 konut satıldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement