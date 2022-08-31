TÜİK: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü - Son Dakika
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TÜİK: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

31.08.2022 18:35
TÜİK: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,6 büyüme kaydetti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,6 büyüme kaydetti. Büyüme oranı, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin milli gelir istatistiklerini yayımladı.

TÜİK verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

Ekonomi, ikinci çeyrekte dönemsel bazda ise yüzde 2,1 büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin büyüme tahmini yüzde 7,4'tü. Anadolu Ajansı anketine katılan ekonomistler ise yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 büyümüştü.

DW/CÖ,JD

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Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü - Son Dakika

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