TÜİK-Üretimden satışlar 2018'de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Üretimden satışlar 2018'de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Üretimden satışlar 2018'de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira

6 saat önce

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satışlar, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776 milyar 701 milyon liraya yükseldi.

TÜİK-Üretimden satışlar 2018'de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira, System.String[]

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satışlar, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776 milyar 701 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri verilerine göre, üretimden yapılan satışlar 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon lira, 2016 yılında da 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liraydı.

TÜİK verilerine göre 2018'de Türkiye'de toplam 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 117 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Girişimlerin 2018'de ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13.6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu ve bunu yüzde 12.9 ile gıda sanayi ürünleri ve yüzde 10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (arı römork) imalatı izledi.

İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3.0'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70.9 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26.1'de kaldı.

İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler, ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 47.4'ünü ara malların, yüzde 22.7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise yüzde 5.7'de kaldı. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
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