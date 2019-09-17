Son Dakika Haberleri: TÜİK verilerinde nüfus ve işgücü neden aynı seviyede artmıyor?
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TÜİK verilerinde nüfus ve işgücü neden aynı seviyede artmıyor?

41 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri son dönemde şüpheyle karşılanırken son açıklanan işsizlik verilerinde nüfus artarken iş gücüne dahil olanların sayısının aynı seviyede artmaması dikkat çekti. TÜİK verileri “Nüfus artarken iş gücü önceki yıllardaki gibi neden artmaz?” sorusunu gündeme getirdi.

TÜİK verilerinde nüfus ve işgücü neden aynı seviyede artmıyor?, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre işsizlik verilerinde nüfus artarken iş gücüne dahil olanların sayısının aynı seviyede artış göstermemesi dikkat çekti.


Son 5 yılın verileri yan yana konulduğunda işgücü artışının nüfus artışına oranı 2015'ten itibaren her yıl sırayla yüzde 103, yüzde 73, yüzde 101 ve yüzde 88 olurken bu rakamın 2019'da yüzde 17'de kaldığı görülüyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:45 
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