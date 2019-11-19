TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 58 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının yılın ilk dokuz ayında, geçen yıla göre, bina sayısı yüzde 57.1, yüzölçümü yüzde 58, değeri yüzde 48.9, daire sayısı yüzde 63.8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yapı ruhsatı verilen binaların Ocak-Eylül ayları toplamında yapıların toplam yüzölçümü 45.5 milyon metrekarenin;

20.3 milyon metrekare'si konut,

17.1 milyon metrekare'si konut dışı,

8.0 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 26.7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5.3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 33.2 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 11.2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1.1 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi.

Daire sayısına göre ise, toplam 179 bin 766 dairenin 155 bin 469'u özel sektör, 21 bin 985'i devlet sektörü ve 2 bin 312'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 20.6, yüzölçümü yüzde 7.2, daire sayısı yüzde 11.3 azalırken, değeri yüzde 12.3 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül aylarındaki toplam 111.4 milyon metrekarin;

62.7 milyon metrekare'si konut,

25.4 milyon metrekare'si konut dışı,

23.2 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 84.1 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu; bunu 7.7 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 94.2 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 15 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2.2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi.

Daire sayısına göre ise toplam 543 bin 801 dairenin 492 bin 287'si özel sektör, 42 bin 662'si devlet sektörü ve 8 bin 852'si yapı kooperatifleri tarafından alındı. (Tablo)