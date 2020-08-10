TÜİK-Yılın ilk yarısında 9.9 milyar tavuk yumurtası üretildi - Son Dakika

TÜİK-Yılın ilk yarısında 9.9 milyar tavuk yumurtası üretildi

Türkiye genelinde, Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 artışla 9 milyar 894 milyon adet tavuk yumurtası üretildi.

TÜİK-Yılın ilk yarısında 9.9 milyar tavuk yumurtası üretildi, System.String[]

Türkiye genelinde, Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 artışla 9 milyar 894 milyon adet tavuk yumurtası üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artışla 1 milyar 519 milyon adet yumurta üretildi.

TÜİK verilerine göre Haziran ayında yıllık bazda;hindi eti üretimi yüzde 58.6, tavuk eti üretimi yüzde 11.5, kesilen tavuk sayısı yüzde 10.2, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 1.7 arttı. Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda hindi eti üretimi yüzde 9.4, tavuk eti üretimi yüzde 6.1, kesilen tavuk sayısı yüzde 5.4, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0.9 arttı. (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Yılın ilk yarısında 9.9 milyar tavuk yumurtası üretildi - Son Dakika Ekonomi
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