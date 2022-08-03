TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79,6 - Son Dakika
Üye Girişi

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79,6

03.08.2022 10:56
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79,6

TÜİK, Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 79,60 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 79,60 olduğunu açıkladı. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 2,37 olarak duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 79,60 olarak gerçekleşti. Temmuz'da, aylık bazdaki artış ise yüzde 2,37 oldu.

TÜİK ayrıca, Temmuz itibarıyla son 12 ayın ortalamaları değerlendirildiğinde, tüketici fiyatlarının yüzde 49,65, yurt içi üretici fiyatlarının ise yüzde 97,3 arttığını duyurdu. TÜFE'nin, geçen yılın Aralık ayına göre artışı da yüzde 45,72 olarak açıklandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yine TÜİK'in bildirdiğine göre Aralık 2021'e oranla yüzde 70,04, Temmuz 2021'e oranla ise yüzde 144,61 arttı.

TÜİK, Haziran'da yıllık enflasyonun yüzde 78,6 olduğunu duyurmuştu.

DHA,DW/ ET,CÖ

YORUMLAR
500
Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir ABD bir kez daha Çin'e ters gidiyor! Endonezya ile ortak tatbikat yapılıyor ABD bir kez daha Çin'e ters gidiyor! Endonezya ile ortak tatbikat yapılıyor
Kaynak: Deutsche Welle

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79,6 - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
10:16 Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
10:00 Adana'da öz annesi tarafından parayla satılan ve eşinden şiddet gören Saime'den yardım çığlığı: Ölümle tehdit ediliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:02:28. #1.12#
SON DAKİKA: TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 79,6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement